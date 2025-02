Metropolitanmagazine.it - Mary Somerville, l’emancipazione femminile e la scienza

Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, una donna che ha dato un enorme contributo allacon i suoi studi e le sue pubblicazioni. Il suo nome èe questa è la sua storia, un infanzia ed un matrimonio difficili, fonte thoughtco.com“Le leggi britanniche sono avverse alle donne“, scriveva, come riportato da Una donna al giorno,nella sua autobiografia ricordando tutti gli ostacoli che aveva dovuto superare in gioventù per diventare una grande scienziata. La sua era infatti una coppia di genitori rigidissima a cui, come si usava nel Regno unito nel diciottesimo secolo, non importava che la figlia studiasse se non quei rudimenti minimi riservati alle donne. La madre infatti le insegnò a leggere la Bibbia ma non a scrivere e solo semplici addizioni.