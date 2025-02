Martin McDonagh alla regia di Wild Horse Nine con John Malkovich, Mark Ruffalo e Sam Rockwell

Leggi su Cinefilos.it

dicone Samtorna allo studio del suo film vincitore di due Oscar, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Searchlight, per il suo prossimo film dal titolosono stati scritturati per recitare nel progetto, come anche l’iconica attrice degli anni Novanta Parker Posey. I tre si aggiungono a Sam, già coinvolto nel progetto. I dettagli sulla trama sono al momento sconosciuti. Il tutto è stato riportato da Deadline, che ha parlato per la prima volta del progetto, che era ancora senza titolo, nel 2021.Le riprese inizieranno nel marzo 2025 a Rapa Nui, il nome indigeno dell’Isola di Pasqua, un’area protetta cilena nota per il suo impareggiabile paesaggio culturale.