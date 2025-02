Ilfogliettone.it - Marte, foto misteriosa riaccende le speranze di ufologi e anche di Elon Musk

Una enigmatica struttura quadrata sulla superficie di, ripresa nel 2001 dalla Mars Orbiter Camera a bordo della sonda Mars Global Surveyor della NASA, ha riacceso la fantasia degli appassionati dia e non solo. La, presente da oltre 20 anni su una pagina web dedicata alle missioni spaziali dell’Università Statale dell’Arizona, è tornata alla ribalta il 1° febbraio 2025, quando il celebre podcaster Joe Rogan l’ha condivisa sulla sua pagina X, scatenando un’ondata di like, commenti e teorie.L’immagine, leggermente ritoccata per migliorare luminosità e contrasto, mostra i bordi di una struttura quadrata che sembra emergere dalla superficie marziana. Le sue dimensioni, stimate da alcuni utenti social, sarebbero di 235 metri per lato, con una pendenza di 51,5 gradi. Numeri che, non a caso, ricordano quelli della Grande Piramide di Giza in Egitto, alimentando ulteriormente le speculazioni.