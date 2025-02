Spazionapoli.it - Mario Rui vicino al suo nuovo club dopo l’addio al Napoli: dove andrà

Calciomercato24- Novità sul futuro diRui: spunta un’incredibile ipotesi per il suo futuro.L’ultimo mese ha portato un po’ di novità nella rosa del, compresi addii dolorosi. Sicuramente sotto questa voce possiamo includere quello di Khvicha Kvaratskhelia, il cuo addio direzione Paris Saint-Germain ha provocato notevoli difficoltà e qualche polemica. Sottovalutato da molti però è stato anchediRui: per quanto oramai fuori da mesi dai piani del, il portoghese è stato per anni una colonna di questa società.Rui, spunta una pista americanaIl portoghese ha annunciato ufficialmente all’inizio del mese di gennaio la sua risoluzione del contratto col, salutando i tifosi con una commovente lettera. Adesso, il terzino è svincolato e alla ricerca di una nuova avventura: dato il suo status, potrà trovare una nuova squqdra anchela fine del mercato.