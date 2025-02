Lanazione.it - Marco Ciardi e la prova del “Nove”

Firenze, 5 febbraio 2025 – Appuntamento giovedì 6 febbraio, ore 18, alla libreria “Il Libraccio” (via de’ Cerretani a Firenze) con la presentazione del libro di, “. Storie di sport e fumetti. musica e scienze”. Alla presentazione parteciperanno, oltre all’autore, Alberto Becattini e Andrea Sani. Ci sono infinite ragioni per cui un numero può diventare speciale, spesso legate agli eventi che hanno caratterizzato la nostra vita, anche se in modo del tutto casuale. Così è stato pere il suo numero preferito. Dal calcio ai fumetti, dalla musica classica a quella rock, dalla scienza al fantasy, ilevoca, a seconda dei casi, qualcosa di magico, eroico, affascinante, sublime: una sinfonia di Beethoven, una canzone dei Beatles, gli anelli del potere di un oscuro Signore, ma anche le imprese di un centravanti e stazioni spaziali ai confini dell’universo.