Marco Bocci: "Laura Chiatti mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio"

: “mi hailililsono una delle coppie più durature del mondo dello spettacolo: eppure, come in tutte le relazioni, le difficoltà tra i due non sono mancate.Lo rivela lo stesso attore a Gazzology, il programma in onda su Radio Deejay, durante il quale ha presentato il suo libro dal titolo Nelle tue mani, nella sua pelle.Parlando del suocon la collega, infatti,ha rivelato: “Non avrei mai pensato di arrivare a 11 anni, solo per un motivo. Mi haililil. Non sto scherzando. La mattinahail, poi piano piano ci ha ripensato”.L’attore, quindi, ha raccontato come sono andate le cose: “Abbiamo deciso di sposarci in due settimane.