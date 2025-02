Ilfattoquotidiano.it - Marcia indietro di Bezos (Amazon) anche sul clima. Tolti i fondi all’ente che verifica gli obiettivi aziendali

Jeffse ne va e porta via il pallone. Peccato che la partita sia quella per salvare il pianeta. Il suo Earth Fund ha interrotto il sostegno al Science Based Targets (SBT), il principale organismo dideglitici. Lo riporta il quotidiano britannico Financial Times. La decisione arriva dopo che SBT aveva criticato l’influenza dello stessosulle decisioni del fondo, non sempre in linea con quanto proclamato.Ma la rottura fa certamenteparte della corsa a compiacere la nuova presidenza Trump, in cuiè uno dei più attivi protagonisti insieme al “collega” Mark Zuckerberg di Meta. Tra i primi atti di Trump alla Casa Bianca c’è stato l’ordine del ritiro degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sull’azione per contrastare il surriscaldamento globale.