Lapresse.it - Marche, l’Università di Camerino è la seconda a ricevere la parità di genere in Italia

di(Unicam) ha raggiunto un importante traguardo ottenendo la certificazione UNI/PdR 125 per ladi. Questo prestigioso riconoscimento, rilasciato da AFNOR, attesta l’impegno concreto dell’Ateneo nel promuovere equità, inclusività e trasparenza in tutti i processi organizzativi e accademici. La certificazione è stata presentata in una conferenza stampa presso la Regione, ad Ancona, a Palazzo Raffaello, alla presenza dell’assessore all’Istruzione e alChiara Biondi, del Rettore di Unicam Graziano Leoni, della Prorettrice Sara Spuntarelli, delegata a Persona, Benessere e Opportunità, e di Maria Paola Mantovani, delegata del rettore alle Pari Opportunità.LaUniversità ala certificazione “Oggi celebriamo un traguardo di grande valore per il nostro territorio e per il mondo accademico – ha dichiarato l’assessore Biondi –diè la prima nellee laina ottenere la certificazione delladi