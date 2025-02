Biccy.it - Marcello Montini, padre di Angelica Montini, è fidanzato da un anno con una donna famosa

è un imprenditore italiano sconosciuto ai più, ma da quando sua figliaè stata tirata in ballo da Fabrizio Corona come amante segreta di Fedez, tutta la sua famiglia è finita sotto la lente di ingrandimento.Il “circolino di Milano”, come sottolineato da Fabrizio Corona, è molto piccolo e tutti si conoscono fra tutti. Non è quindi anomalo il fatto cheabbia avuto una storia con Fedez (ma anche con Romano Bindi, ereditiere dell’impero Bindi), così come sua sorella Veronicaabbia avuto un flirt con Tony Effe e con Andrea Damante. Non è da meno neanche loro, che da unsta con unaaltrettanto milionaria: Barbara Feltus Pabst, ex Barbara Becker, moglie del tennista di fama mondiale.A svelare la storia frae Barbara Feltus Pabst, ex Becker, è stato il settimanale Chi che non ha caso ha titolato: “Gli amori famosi sono di famiglia“.