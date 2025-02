Ilrestodelcarlino.it - Maratona sulla sabbia il 23 febbraio. Tutto pronto per la nuova edizione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si corre domenica 23, a San Benedetto del Tronto, la ventunesimadella. Organizzata dal Porto 85 Polisportiva di San Benedetto in collaborazione con l’ideatore della gara, Francesco Capecci, l’amministrazione comunale di San Benedetto e l’Uisp, la gara, ormai un evento consolidato nel panorama delle maratone, rientra nel circuito Criterium Piceni e Pretuzi. La partenza e l’arrivo di domenica 23saranno posizionati presso il Circolo nautico "Ragn’a Vela", Lungomare Rinascimento, 71. Saranno quattro, le distanze sulle quali si gareggerà quest’anno: 42,200 km la, 21,100 km (Maratonina), 14 km (Competitiva) e 7 km la Non competitiva. Per tutte quante le categorie sono già aperte le iscrizioni, che possono essere presentate tramite la pagina https://www.