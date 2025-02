Ilrestodelcarlino.it - Manzi, asta entro marzo. Lavori all’Olivieri nel 2026

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sul destino dei due edifici, l’exdi via Lamarmora e l’ex Olivieri di via Confalonieri, la giunta Biancani è imperturbabile: nonostante le perplessità espresse da diversi cittadini e dai consiglieri di opposizione, l’assessore Riccardo Pozzi, insieme all’assessore Andrea Nobili, durante un partecipatissimo consiglio di quartiere, hanno ribadito quanto affermato nell’ultimo consiglio comunale e cioé che l’exsarà alienata e con il ricavato dalla vendita verrà ristrutturata l’ex Olivieri. Molti dei presenti avrebbero voluto il contrario e a più riprese si sono appellati per un ripensamento da parte dell’amministrazione. "Delle due scuole l’ex- ha spiegato Pozzi - è già stata dichiarata inagibile ed è irrecuperabile se non con un intervento di demolizione e ricostruzione da oltre 9 milioni di euro.