Manutentore per spazi verdi

Addetto/a manutenzione del verde, 1 posto Sede di lavoro: Cassinetta di Lugagnano Codice offerta Afolmet: 90194. Contratto: tempo determinato, orario full time. La risorsa, per conto di una società specializzata in florovivaismo, si occuperà di manutenzione del verde. Retribuzione: circa 1400 euro al mese. Per info: Afolmet.it