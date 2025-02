Fanpage.it - Manuela Festa lascia Antonio Zequila: “Da lui messaggi offensivi, mi sono allontanata per tutelarmi”

È ufficialmente finita la storia d’amore tra. Lei rivela di comportamenti tossici: "Non potevo più tollerare certi atteggiamenti nei miei confronti.ha cercato in tutti i modi di ostacolarmi professionalmente e per me questo è inaccettabile".