Manna su Kvara | perché trattenere chi non ci voleva stare?

Nel corso della conferenza stampa organizzata per commentare il mercato di gennaio, il direttore sportivo del Napoli Giovanniha parlato del casoMica facile venire qui, ma non è un patibolo. Cos’è successo? Perdere il miglior giocatore e non riuscire a fare ciò chete.«Innanzitutto, buongiorno a tutti per essere venuti anche con poco preavviso, ci tenevamo a precisare alcune dinamiche che possono sembrare non corrette o veritiere e che in questi giorni abbiamo letto. Ci vogliamo mettere la faccia e con trasparenza spiegare le dinamiche di quest’ultimo mese. Noi ringraziamoper ciò che ha fatto a Napoli, cos’ha dato alla città, abbiamo provato a sanare una situazione complicata a luglio, poi a novembre, dicembre, ma siamo stati costretti a cederlo in questa sessioneci siamo ritrovati, non dico ricattati, ma quasi.