Manna | Siamo una società solida Non facciamo le cose per accontentare la piazza

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, ha chiarito con forza e precisione, durante la conferenza stampa alla fine della finestra di mercato di gennaio, che tipo diè il Napoli.: «solidi, in utile, nonindebitati»Abbiamo letto di Napoli preso per il collo.ha questa sensazione?«Un termine un po’ forte e scorretto. Normale che nel mercato se hai disponibilità, i calciatori sono quelli, normale che il prezzo sale. Il mercato estivo è diverso, ci sono più giocatori e le disponibilità economica dei club è minore. A noi è successo con Osimhen. Non è corretto uscire dai nostri parametri, non è corretto iper-valutare un calciatore, faresbagliate, la nostra realtà è questa, ma c’è ambizione ed un’aspettativa molto alta adesso, ma bisogna stare tranquilli perché sappiamo i nostri obiettivi.