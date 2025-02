Inter-news.it - Manna non si nasconde: Napoli ambizioso. Conosciamo il nostro obiettivo!»

Giovanniha tenuto una conferenza stampa “a sorpresa” per spiegare la strategia delnella finestra invernale di calciomercato. Il DS dei partenopei ha anche parlato della lotta scudetto.IL COMMENTO – Giovanniha parlato in conferenza stampa per giustificare le mosse di calciomercato invernale, in entrata e uscita, del. Il direttore sportivo del club partenopeo ha anche espresso il suo giudizio sul rendimento mostrato dalla squadra nella prima parte di stagione: «C’è ambizione, le aspettative della piazza sono alte. Siamo tranquilli, sappiamo quale è il. Non dico che non dobbiamo sognare. Ci tengo a calmare gli animi. Tutti sappiamo quello che dobbiamo fare e stiamo lavorando per arrivarci. Ci sono club che possono fare delle cose e noi noi no, perché non è corretto farle in base alla nostra storia e ai nostri valori.