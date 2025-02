Ilnapolista.it - Manna: «Non è vero che Okafor non ha passato le visite col Lipsia, c’erano altre dinamiche in gioco»

Giovanni, direttore sportivo del Napoli, durante la conferenza stampa odierna, ha chiarito anche la questione legata ad, giocatore in prestito dal Milan che poche settimane fa era stato venduto al. Una volta arrivato in terra tedesca, lo svizzero – a detta degli esperti di mercato – non aveva superato lemediche di rito.ha voluto smentire questa voce, che aveva giustamente portato critiche al suo operato da parte dell’ambiente degli addetti ai lavori.: «? Non èche non hale»Di seguito il suo intervento relativamente aa metà gennaio non halemediche con il:«Non èche non halemediche, ci sono stateinterne tra ile il Milan. Ha avuto un infortunio a dicembre, è rientrato in gruppo da 10 giorni.