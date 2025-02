Spazionapoli.it - Manna: “Kvaratskhelia? Noi quasi ricattati. Il Napoli ha un obiettivo preciso”, poi l’annuncio a sorpresa su Garnacho!

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calcio– Terminata la conferenza stampa del DS delGiovanni. Quest’ultimo, ha parlato direttamente da Castel Volturno. Il mercato invernale ha creato non pochi problemi al. La società azzurra ha perso Khvichae non è riuscito a rimpiazzarlo con un colpo da novanta. Tale problematica, ha scatenato non poche polemiche da parte dei tifosi che si aspettavano un altro tipo di atteggiamento da parte della società.: “Vogliamo l’accesso in Champions, magari dalla porta principale”Da Castel Volturno è andata in scena la conferenza stampa del DS. Di seguito le parole del dirigente.Sulla cessione die il mancato sostituto: “Ci tenevamo a precisare quelle che sono le dinamiche di quanto successo nell’ultimo mese. Noi ringraziamoper quello che ha fatto per il