Ilnapolista.it - Manna: «Kvara ceduto perché eravamo quasi ricattati non per risanare il bilancio»

Leggi su Ilnapolista.it

Dal Konami Training Center di Castel Volturno, la conferenza stampa del direttore sportivo del Napoli, Giovanni. Tema della conferenza la finestra di calciomercato appena conclusa. Il Napoli ha vendutotskhelia, ha acquistato dei validi sostituti a centrocampo ma non ha sostituto il georgiano con uno di pari livello. Al suo posto è arrivato Okafor.Leggi anche: Libero elogia il mercato del Napoli (in chiave anti-Conte): «Non siamo riusciti a concretizzare delle trattative»Cosa è successo? Perso il miglior giocatore e non si riesce a fare quello che vi eravate prefissati:«Ci tenevamo a precisare e a chiarire alcune dinamiche non corrette e non veritiere.tskhelia, chiaro che lo ringraziamo per quello che ha fatto, che ha dato ai suoi tifosi. Abbiamo provato a sanare una situazione un po’ complicata a novembre e dicembre.