Manna | Garnacho per lasciare la Premier a gennaio voleva essere accontentato economicamente

Giovanni, direttore sportivo del Napoli, parlando in conferenza stampa della finestra di mercato appena concluso, ha chiarito cosa non è andato nella trattativa per.Leggi anche: Alla fine Amorim tiene tutti: via Antony ma restanoe Mainoo e (forse) pure Rashfordsu: «Non è corretto. Non lo possiamo fare e non vogliamo»Daa Saint-Maximin, passando per Adeyemi e poi Okafor:«Ci sono stati altri nomi che non sono usciti.abbiamo trattato e incontrato anche prima della partenza di Kvara. Abbiamo fatto offerta importante allo United, eravamo vicini. Il calciatore perla, perché a luglio poi è diverso,, cosa che in questo momento non possiamo fare, non vogliamo e non trovo neanche corretto quando c’è una media salariale nello spogliatoio e metti un giovane che guadagna uno stipendio più alto non è corretto verso gli altri che stanno facendo cose importanti.