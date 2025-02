Laspunta.it - Manifestazione di protesta al Parco dei Castelli contro i tagli dei boschi e la tutela ambientale.

Il “Comitato per la protezione deidei Colli Albani” invita tutti e tutte a partecipare ad una grandepensata per tutte quelle persone che amano il nostro territorio e che vogliono un Enteche tuteli davvero la natura che ci circonda.Un vero richiamo a tutti i cittadini che hanno a cuore le tematiche ambientali ma soprattutto di salvaguardia delle falde acquifere e deideiRomani. L’appuntamento è per Sabato 15 febbraio in piazza “G. Di Vittorio” ai Campi d’Annibale a Rocca di Papa per raggiungere la sede dell’Entecon unadeterminata a chiedere ed ottenere intanto, una moratoria suivi ed il ripristino di sentieri e degli habitat devastati in questi ultimi anni.“Nonostante possiamo con certezza affermare che gli alberi hanno un ruolo fondamentale nella lotta alla crisi climatica e che siano preziosi per noi e tutti gli animali, da tempo ormai assistiamo in aree vastissime deldeiRomani al cosiddettoo del bosco ceduo.