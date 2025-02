Quotidiano.net - Manifestazione a Bruxelles: CGIL chiede piano industriale europeo e stop austerità

"Ladi oggi aè l'ennesimo grido di allarme che il mondo del lavorolancia tanto alle Istituzioni europee che a quelle nazionali: bastae deregolamentazione del mercato del lavoro, basta con gli accordi commerciali iniqui e con la concorrenza sleale e sì ad un vero e proprioche, attraverso una moratoria sui licenziamenti e un nuovo ruolo pubblico sia in grado di proteggere il lavoro in Europa e in Italia". Il segretario confederale dellaPino Gesmundo lo sottolinea - riporta una nota - dallain corso davanti agli uffici della Commissione Europea a, promossa da IndustriALL, la Federazione Europea dei sindacati dell'industria. "L'Europa, e ancor più il nostro Paese - evidenzia -, hanno bisogno di un programma di investimenti pubblici che sia in grado di rilanciare le attività industriali e manufatturiere e che sappia dispiegare undi interventi a supporto della produzione, a cominciare dai grandi asset a partecipazione pubblica".