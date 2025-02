Ilfattoquotidiano.it - “Mangio tre bistecche e un chilo di pollo al giorno, oltre a un intero panetto di burro. Con questa dieta carnivora ho perso 30 chili”: la storia di Rachel Ashby

Una donna d’affari dell’Hertfordshire, nel Regno Unito, afferma di aver30, tornando indietro di quattro taglie, grazie a unaestrema fatta da 5.000 calorie alprovenienti da carne,e uova., 41 anni, mangia infatti tree undiala undi. Mamma di 4 figli, tra i 9 e i 21 anni d0età, non compra verdura da quattro anni, nemmeno per i suoi ragazzi. Anche se continua ad andare spesso in palestra, sostiene di riuscire a fare esercizio molto meno frequentemente perché la sual’ha aiutata ad aumentare la massa muscolare. Da quando ha iniziato a seguire questo particolare piano alimentare, comunemente noto come “”, nel 2019,ha confessato al Daily Mail di sentirsi più “in sintonia” con i segnali di fame del suo corpo.