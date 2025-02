Anteprima24.it - Manfredi: “Il centrosinistra è competitivo se ampio e coeso”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Credo che questa formula debba essere seguita e ripetuta per tutte le elezioni, a tutti i livelli politici sia locali che nazionali. La storia d’Italia ci dimostra che il, rispetto a una destra molto compatta, se ha un’offerta ampia. Credo che ci siano tutte le condizioni per mettere in campo un’offerta politica coesa e ampia. Noi, qui a Napoli, lo stiamo facendo molto bene al Comune da tre anni”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, rispondendo a una domanda rispetto all’alleanza Pd-M5s, in occasione della presentazione del libro Photoansa a Napoli.Secondo, questa alleanza “rappresenta la sintesi tra due temi al centro dell’offerta progressista: avere un’offerta riformista che metta insieme riformismo liberale e cattolico, e dall’altro la richiesta di più giustizia sociale ed equità, che in una società profondamente diseguale determina tanto malessere e rabbia sociale.