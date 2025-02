Lanazione.it - Mancano i vigili, niente turnover: “Problema vecchio, siamo al lavoro”

Montecatini, 5 febbraio 2025 – "Il comando di polizia municipale negli ultimi dieci anni è stato letteralmente distrutto. Quest’anno riusciremo a fare 4-5 assunzioni”. Il sindaco Claudio Del Rosso commenta così la situazione dell’organico che ha trovato al momento del suo insediamento e sottolinea il costante calo di personale dal 2014 al 2024. Una condizione che rende molto più difficile ildel personale, impegnato a svolgere compiti essenziali per la sicurezza stradale e per il controllo delle attività produttive in città. Dati sul personale della polizia municipale “Nel 2014 – ricorda Del Rosso – c’erano 7a tempo determinato e 27 a tempo indeterminato, per un totale di 34. Nel 2019, il Comune aveva sette agenti a tempo determinato e 26 a tempo indeterminato, per un totale di 33.