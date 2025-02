Dayitalianews.com - Manca da casa ormai da tre giorni: la famiglia lancia un appello per avere notizie di Giuseppe. Ricerche in tutto il Lazio. Il 60enne è scomparso da Monterotondo.

Cresce la preoccupazione per la scomparsa di un uomo di 60 anni,Cannatella, avvenuta il 2 febbraio 2025 a, in provincia di Roma. I familiari hannoto unper raccogliere segnani utili al suo ritrovamento.Descrizione della persona scomparsaè alto 1,75 m, pesa circa 65 kg, ha capelli corti e brizzolati, occhi scuri e corporatura media. Al momento della scomparsa, indossava:Jeans grigiMaglione neroGiubbino grigio nella parte superiore e bianco nella parte inferioreScarpe marroniContatti per segnaniChiunque abbia informazioni o avvistamenti è invitato a contattare i seguenti numeri:Pronto Penelope: 339.6514799 (anche WhatsApp)Pubblico Soccorso: 112Le forze dell’ordine e i volontari stanno lavorando per raccogliere informazioni e ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo