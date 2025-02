Ilfattoquotidiano.it - Mamma disperata: “Mia figlia ha pubblicato i miei vocali su TikTok per prendermi in giro, quando ho fatto lo stesso si è offesa e mi ha bloccata ovunque”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Tra moglie e marito non mettere il dito”, diceva un vecchio adagio. Ma a quanto pare è consigliabile non intromettersi nemmeno tra madre e. Lo sa benissimo la 40enne Vanessa che a La Repubblica ha confessato di avere avuto qualche problema con la16enne Camilla. Tutto a causa di. “Con Camilla ho sempre avuto un ottimo rapporto. – ha raccontato la donna – È nataavevo 24 anni, ora ne ho 40 e lei ne ha 16. È una patita die io la seguo perché così vedo quello che combina. Anche io ho un account che ogni tanto uso, più che altro per condividere ricette. Non sono lontana da questo mondo e ne conosco le dinamiche“.Poi l’ok della famiglia e Camilla ha deciso di aprire il proprio profilo sul social: “Le ho dato il permesso, dicendole che l’avrei seguita. Sui social si può incontrare chiunque e voglio provare a tutelarla dalle brutte esperienze”.