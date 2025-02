Bergamonews.it - Maltempo in arrivo nel weekend con neve anche a bassa quota

“Si prospetta undai connotati tipicamente invernali sulle regioni del Nord Italia, dopo giornate di tempo stabile e con temperature diurne sopra la media – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – un vortice alimentato da aria fredda in formazione sulla Francia coinvolgeràl’Italia portando piogge e rovesci soprattutto tra sabato e domenica, pur con prime avvisaglie già nella giornata di venerdì. Le precipitazioni più abbondanti riguarderanno il Nordovest e l’Emilia, mentre Triveneto e Romagna risulteranno più ai margini, pur con fenomeni possibili. Lacadrà a quote collinari in Piemonte, in particolare sulle Langhe, masull’entroterra savonese, complici i venti freddi tramontana scura.dunque a Cuneo, ma a tratti possibilein città come Alba e Asti; qualche fiocco non escluso a Torino.