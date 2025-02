Tvzap.it - Malore fatale sulla metro in Italia, si accascia davanti a tutti e muore

in, si– TragediaA di Roma in direzione Anagnina, dove intorno alle 10.15 di oggi, 5 febbraio 2025, un uomo ha accusato un: si ètoagli occhi degli altri passeggeri all'altezza della stazione Cornelia. Il signore è deceduto. in, siLa linea A dellapolitana di Roma è stata temporaneamente interrotta nella tratta compresa tra la fermata Termini e il capolinea Battistini per ildi un passeggero, che poi è deceduto. Il disservizio si è registrato nella mattinata di oggi, mercoledì 5 febbraio, intorno alle ore 10.