Anteprima24.it - Mal’Aria 2025, Mastella: “A Benevento si respira meglio, lavoriamo verso città più sostenibile ed europea”

Tempo di lettura: 2 minuti“Asi: per il biossido di azoto, inquinante estremamente dannoso,è lamessain Campania con con soli 17?g/mc (ancorarispetto all’anno scorso quando questo valore era segnalato ad un già buono 19). Questo dato ci pone non solo nel pieno rispetto della normativa vigente (40?g/mc) ma già ampiamente in linea con i limiti previsti dalla nuova Direttivasulla Qualità dell’Aria Ambiente, a conferma che il lavoro sulla sostenibilità ambientale produce frutti tangibili”, è quanto afferma il sindaco Clementea margine della pubblicazione dell’annuale rapportodi Legambiente.“Per quel che riguarda invece la concentrazione annuale media di Polveri Sottili PM10 con un valore di 26?g/mc,si conferma nella parte alta della graduatoria nazionale rispettando la normativa vigente che prevede un tetto di 40?g/mc.