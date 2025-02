Ilnapolista.it - Malagò: «Milano Cortina non ripaga le Olimpiadi mancate a Roma. Ancora ci penso»

Il presidente del Coni Giovanniintervistato dal Corriere dello Sport a un anno e un giorno di distanza dalledi2026. Tiene banco la questione della pista di bob su cui, però, ci sono buone notizie.Leggi anche: Binaghi indagato per dichiarazioni contro: «Fiero delle mie idee, ho diritto a esprimermi come voglio»: «La pista di Bob? Contiamo di avere una prima omologazione già a marzo»La pista da bob?«Ho appena sentito il commissario Saldini. Le squadre sono all’opera, c’è dietro un lavoro mostruoso e i resoconti che mi arrivano sono obiettivi e puntuali. Contiamo di avere una prima omologazione già a marzo».Se a 366 giorni dal via la macchina viaggia a pieno regime, perché c’è sempre aria di disfattismo?«Triste ma verissimo: noi siamo i campioni del mondo del disfattismo, un modo di pensare che proprio non mi appartiene.