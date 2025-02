Iodonna.it - Mal di testa negli adolescenti: tutte le risposte della neurologa

“Mamma ho ancora mal di, mi dai qualcosa?”. Spesso i genitori disi ritrovano a rispondere a questa richiesta con un analgesico, magari più volte al mese, e non pensano di parlarne al proprio medico. O meglio, se il mal didei figli torna regolarmente, al neurologo. Sono centinaia i giovaniche ogni anno arrivano al Centro Cefalee dell’Istituto Neurologico Besta. Ogni lunedì, gli specialisti degli ambulatori dell’Istituto svolgono un’attività clinica specifica dedicata ai più giovani per fornire un inquadramento diagnostico delle diverse forme di cefalea, in prevalenza emicrania e cefalea di tipo tensivo. Questo tipo di cefalee può diventare cronica e, secondo la letteratura scientifica, interessa il 2% dei giovani. Ne abbiamo parlato con un’esperta d’eccellenza, la Dottoressa Licia Grazzi, Responsabile SS Centro Cefalee – Neurologia 3 dell’Istituto Neurologico Besta.