Mai più ragazze lasciate sole a partorire

in casa a 16 anni per poi abbandonare sul balcone il corpicino del neonato avvolto in un asciugamano non è accettabile. Così come non è accettabile limitarsi a giudicare l’insano gesto, incolpando una famiglia poco presente e attenta ai bisogni di salute di una minorenne". Con queste parole, Nadia Rovelli, presidente dell’Ordine della professione di ostetrica interprovinciale di Bergamo, Cremona, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza Brianza e Sondrio, commenta il tragico fatto accaduto la settimana scorsa a Sesto San Giovanni. "Purtroppo – incalza Silvia Vaccari, presidente della Fnopo, la Federazione nazionale degli ordini della professione ostetrica – non è la prima volta che accade una tragedia simile. In questo caso è toccato alla periferia di Milano, ma la carenza di assistenza e cura alle donne, sia gravide che non, è un dato di fatto su tutto il territorio nazionale.