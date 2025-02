Liberoquotidiano.it - "Mai così vicini al 50%". centrodestra inarrestabile, il sondaggio che spazza via la sinistra

. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia insieme sfiorano il 50 per cento. Nella Supermedia elaborata da YouTrend per Agenzia Italia il partito del presidente del Consiglio è arrivato al 30,1 per cento, in crescita di mezzo punto rispetto al 16 gennaio. E Forza Italia non è da meno. In aumento anche il partito di Antonio Tajani che in un mese ha guadagnato 1,1 per cento passando dal 7,8 all'8,9 per cento mentre la Lega è passata dall'8,9 all'8,7 per cento. Quanto basta a portare la coalizione al 47,7 per cento, con il- scrive SkyTg24 - "maivicino al 50 per cento". Meno ottimistiche le previsioni per le opposizioni. Il Partito democratico è in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a dicembre e ora conta sul 23,8 per cento delle preferenze. Va molto peggio agli altri partiti.