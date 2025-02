Secoloditalia.it - Magistratura democratica subito all’assalto di Nordio: “Pericolosa deriva, ferita allo Stato di diritto”

Non fa in tempo a terminare la sua informativa alle Camere checontrosi scatenano le ire funeste di. “Il ministro ha utilizzato questa occasione per attaccare ancora una volta l’indipendenza della giurisdizione, e non più ‘solo’ laitaliana, ma tutte le autorità giurisdizionali, anche internazionali e sovranazionali. Il messaggio è chiaro: nessuna autorità giudiziaria, nazionale o sovranazionale, potrà emettere atti sgraditi alla maggioranza politica di turno. E se ciò avverrà l’atto giudiziario sgradito sarà in qualche modo vanificato nei suoi effetti e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso verrà additata all’opinione pubblica come nemica della nazione. Una, rispetto alla quale tutta la comunità giuridica, tutti coloro che hanno a cuore la democrazia liberale, dovrebbero prendere posizione”.