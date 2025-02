Lanazione.it - Maggio Musicale, terzo concerto dedicato ai giovani. Presenta Gaia Nanni

Firenze, 3 febbraio 2025 –appuntamento in calendario per il ciclo di concerti di C’è musica&musica 2.0, la festosa iniziativa per avvicinare il pubblico più giovane al mondo del teatro e al fascino delle sue rapzioni. Domenica 9 febbraio alle ore 11, in Sala Zubin Mehta, "Water&Fire". Sul podio, alla guida dell’Orchestra del, il maestro Nima Keshavarzi al suo debutto ale interpreta la narrazione l’attrice. Il programma prevede due composizioni di Georg Friedrich Handel nell’arrangiamento di Sir Hamilton Harty su testo di Manuela Critelli. Apre lo spettacolo la suite per orchestra tratta da Music for the Royal Fireworks (Musica per i reali fuochi d’artificio): scritta su commissione di re Giorgio II di Gran Bretagna, il pretesto di questo lavoro fu la fine della guerra di successione austriaca; il re inglese difatti non badò a spese e volle che si celebrasse l'avvenimento con grandi festeggiamenti e fuochi d'artificio.