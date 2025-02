Ilgiorno.it - Magazziniere mulettista. Responsabile produzione

uso muletto, 1 posto Sede di lavoro: Trezzano sul Naviglio. Codice offerta Afolmet: 90271. Contratto: determinato scopo assunzione, full time 39 ore. La risorsa, all’interno del magazzino di una grossa società operante nell’ambito dei trasporti eccezionali sia in Italia che all’estero, si occuperà di carico/scarico merce (inclusi pallet e attrezzature fuori misura); utilizzo del carrello retrattile per sistemazione materiale sugli scaffali; supporto operativo nelle operazioni di carico/scarico. Retribuzione: Ral 28mila euro.e magazzino, 1 posto Sede di lavoro: Vignate. Codice offerta Afolmet: 90179 Contratto: determinato, orario full time. La figura ricercata, per azienda divernici, sarà a capo della, dovrà gestire il personale, occuparsi del carico/scarico dei materiali e dell’organizzazione del magazzino.