Ilrestodelcarlino.it - Madonna del Fuoco, migliaia in Duomo a Forlì

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 5 febbraio 2025 – “Siete tutti benvenuti in questa casa. Invoco con tutto il cuore Maria, perché riaccenda ildella fede nell’amore di Gesù Cristo. Incoraggiate i vostri figli, gli amici, i coniugi, ad aprire il loro cuore all’amore di Cristo”. Con quest’appello a rinnovare la fede e a custodirla, il vescovo di-Bertinoro, mons. Livio Corazza, si è rivolto ai numerosi fedeli presenti indurante la messa in rito pontificale che ha presieduto ieri mattina in occasione della festa delladel, patrona die della diocesi. All’inizio della liturgia il vescovo ha ringraziato tutte le persone presenti, le autorità civili, militari e politiche, fra cui il sindaco diGian Luca Zattini e il prefetto Rinaldo Argentieri, i Salinari di Cervia con il vicesindaco Gianni Grandu e il Gonfalone, i Cavalieri del Santo Sepolcro, i volontari, il servizio di accoglienza, gli operatori, il coro, i sacerdoti e i ministranti, le confraternite, le associazioni, i gruppi e i movimenti, il presidente della comunità islamica, le comunità ortodosse e religiose, gli operatori della comunicazione e Teleromagna, che ha curato il collegamento in diretta tv.