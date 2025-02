Sport.quotidiano.net - Maddalena più forte di tutto: "Non sento la stanchezza"

Jesina doc,Cini è una delle atlete più poliedriche e vincenti del panorama marchigiano. Un palmares che parla da sé: campionessa nazionale di beach tennis indoor nel 2023, aveva già conquistato il titolo Mondiale nel 2019. Nel 2024 ha aggiunto al suo curriculum la vittoria degli assoluti di padel marchigiani per il secondo anno di fila in coppia con Laura Battistini, confermandosi atleta di riferimento in entrambe le discipline. Il Carlino l’ha intervistata. Il 2024 è stato un anno molto intenso, che giudizio dà alla sua stagione?"È stata una stagione davvero straordinaria, che ha superato ogni mia aspettativa. Sia nel beach tennis che nel padel. Nel beach tennis, in particolare, ho conquistato quattro titoli italiani e il mondiale over 35, un traguardo che mi ha dato emozioni indescrivibili.