Iodonna.it - Ma spalmarla su una bella fetta di pane no?

Leggi su Iodonna.it

Sul, in una torta, o anche rubata dal barattolo con l’aiuto di un cucchiaino. La Nutella è uno stato d’animo, il comfort food per eccellenza in cui rifugiarsi sin da bambini. Ma con l’avvento del cosiddetto “food porn” e la sua estremizzazione anche la crema alle nocciole più celebre al mondo ha subito gli abbinamenti più strani. Nel giorno del World Nutella Day, ecco alcune delle assurdità scovate sui social. Nutella e cibi palatabili: come regolarsi guarda le foto Nutella con il bacon o con il sushi? Le sfide socialSu Tiktok impazzano video di chi, temerario e “blasfemo”, la assaggia insieme a un nigiri di salmone, o chi la usa come salsa d’accompagnamento in un sandwich con del bacon.