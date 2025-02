Donnapop.it - Ma che sta succedendo? Tortino, ex fidanzato di Angelica l’amante di Fedez, a cena con Fabrizio Corona

” è il nome cheha dato all’exdiMontini, amante di. Il ragazzo, in realtà, si chiama Romano Bindi, ma cosa ci faceva acon il Re dei Paparazzi?Da dove nasce il nomignoloha ribattezzato Romano Bindi in questo modo per via della professione di suo padre, imprenditore nel settore del Food. Il ragazzo non fa parte del mondo dello spettacolo, ma frequenta comunque un giro molto ambito e ristretto, grazie alla famiglia di cui fa parte. I Bindi, infatti, sono famosi per le torte e i dolci monoporzione che è possibile trovare in tantissimi bar e ristoranti d’Italia. Nelle ultime ore, comunque, l’exdiMontini è stato avvistato acon, come conferma una foto scattata durante la serata.