M5s: "Tavolo aperto con Mastella se condivide i nostri temi e principi"

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del coordinamento provinciale del Movimento 5 Stelle di Benevento.Il Movimento 5 Stelle ha lanciato un appello affinché si apra al più presto undi confronto con tutte le forze politiche e civiche che si oppongono alla linea dei partiti che sostengono questo governo. Il Movimento non pone veti sulle persone, perché ciò che conta sono ie, ovviamente, il rispetto difondamentali come onestà e trasparenza.Alla domanda che spesso ci viene posta, ‘Quindi ilanche a?’, la risposta è chiara: see idel M5S ed è contro il governo, non c’è alcun veto su di lui. Tuttavia, sedersi allo stessonon significa essere alleati. Sulle alleanze definitive per le regionali decideranno i livelli nazionali e regionali, ci auguriamo previa consultazione con i livelli provinciali.