M5s contro la legge bavaglio | È da regime autoritario E al convegno Marco Lillo lancia l’idea di un referendum abrogativo

Il Movimento 5 stelle ha discusso alla Camera dei deputati deldel governo Meloni ai giornalisti, attraverso la norma che vieta la pubblicazione delle ordinanze cautelari fino alle indagini preliminari e prima dell’udienza preliminare. Il partito guidato da Giuseppe Conte lo ha fatto dialogando con Ordine dei Giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ripercorrendo quando accaduto al parlamento Europeo, dove i deputati pentastellati hanno, attraverso un’interrogazione al Commissario Ue alla Giustizia Michael McGrath, ottenuto una risposta con cui la commissione von der Leyern smentisce la versione fornita dal governo Meloni e dal ministro Nordio.“È stato utilizzato come appiglio la direttiva europea sulla presunzione d’innocenza per mettere ilai giornalisti” afferma Valentina Palmisano, prima firmataria dell’interrogazione in Europa firmata dai 5 stelle.