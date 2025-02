M.O., Tajani domani in Israele per aiuti Gaza e rilancio "due Stati"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 feb. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antoniosaràad Ashdod, in, per accogliere le navi con glimilitari italiani dell’iniziativa “Food for”, destinati alla popolazione palestinese della Striscia. La missione di, che nell’occasione avrà anche un incontro con il suo omologo dello Stato ebraico, Gideon Sa’ar, giunge all’indelle dichiarazioni del presidente degliUniti Donald Trump, che ha rilanciato la sua idea di ricollocare i residenti della Striscia fuori dall’enclave, affidare il controllo diagliUniti e fare di questo territorio palestinese la nuova “Riviera” del Medio Oriente. “Mi pare che per quanto riguarda l’evacuazione della popolazione civile dala risposta di Giordania ed Egitto sia stata negativa, quindi mi pare che sia un po’ difficile” metterla in atto, ha commentatoalle Commissioni Esteri di Camera e Senato.