Sport.quotidiano.net - Lykogiannis: "Un altro assist? Spero ne arrivino altri, è un gran momento anche per me, stobene. Adesso riposiamoci e pensiamo ad affrontare il Lecce». Skorupski: "Dedichiamo la vittoria ai nostri tantissimi tifosi»

Le ha prese tutte lui, anzi, tutte Lukasz. C’èil timbro del portierone polacco su questo Bologna che fa sognare e che sogna inde. Tosto, determinato e senza paura,nelle dimore di chi fa tremare le big d’Europa. Solo in poche possono vantare di espugnare Bergamo e, chi ci riesce, lo fa perché porta in dotedi campioni, con la C maiuscola. Qui sarebbe giusto parlare invece di P, maiuscola, quella che da tempo ha ormai piantata nella schiena, guardiano attento e sempre più leader del gruppo di Vincenzo Italiano. Sono i suoi interventi a tenere a galla il Bologna, a salvarlo quando l’Atalanta preme e attacca furiosamente per sbloccarla. Bellanova, Cuadrado e Maldini: tre no, da qui non si passa, c’è Lukasz. "Sono contento, stasera abbiamo difeso bene e di squadra", estende gli elogi a tutto il reparto, soddisfatto del lavoro di gruppo e del secondo ‘clean sheet’ in pochi giorni, questo ben più prestigioso e storico.