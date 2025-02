Rompipallone.it - Lutto per Muriel: episodio shock, si è trattato di un agguato

Ultimo aggiornamento 5 Febbraio 2025 17:30 di Alessiaper Luis: la ricostruzione per quanto accaduto col familiare dell’ex Atalanta è drammatica. Ecco tutto quello che è trapelato.Luisha detto addio alla Serie A, ma non al calcio: è attualmente in forza all’Orlando City ma ad attirare l’attenzione nelle ultime ore è stata un’altra questione. È trapelata infatti la notizia di unnella famiglia dell’ex giocatore dell’Atalanta, ma a far restare di sasso sono state le dinamiche.L’ex giocatore dell’Atalanta, ma che in Italia e nel calcio italiano ha vestito anche le maglie della Fiorentina, del Lecce, della Sampdoria e dell’Udinese, è stato ‘colpito’ da unarrivato in circostanze che hanno lasciato tutti senza parole. A perdere la vita è stato il cognato. A riferire l’accaduto è stato il quotidiano ‘El Tiempo’.