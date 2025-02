Napolitoday.it - Lutto in città: la giovane Antonella uccisa da un brutto male

Leggi su Napolitoday.it

a Giugliano per la morte di unadonna. L'intera comunità in queste ore piangeGranata, 42 anni. Ad ucciderla è stato unche non le ha lasciato scampo. La 42enne lascia nel dolore il marito e l'intera famiglia.Questa è l'ennesima tragica morte nella Terra.