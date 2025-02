Lanazione.it - L’urologa Asl Marilena Gubbiotti alla guida della sezione Aidm di Arezzo

, 5 febbraio 2025 – È la dottoressala neopresidentedidell’Associazione Italiana Donne Medico (). La dottoressaè urologa all’ospedale del Valdarno e ad affiancarla nel consiglio direttivo ci sono altre specialiste in forza nelle strutture ospedaliereAsl Toscana Sud Est: la dr.ssa Valentina Giommoni (vice-presidente) e la dr.ssa Barbara Bigazzi (tesoriera), entrambe specialiste in urologia all’ospedale del Valdarno. Ad esse si aggiunge la dr.ssa Ludovica Durante, medico urologo all’ospedale San Donato diche ricopre la carica di consigliere dell’associazione.oltre all’attività medica in ospedale, è Dottore in ricerca in Medicina Clinica e Molecolare ed attualmente referente del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Camerino e Macerata inerente il progetto: “Applicazione dell’Intelligenza Artificiale in Urologia funzionale: potenziamentodiagnostica e del trattamento”.