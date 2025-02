Lanazione.it - Lungo inseguimento nella notte. Diciottenni sfuggono all’alt. L’auto rubata si ribalta: arrestati

Grosseto, 5 febbraio 2025 – Poco più che maggiorenni: per sfuggire all’dei carabinieri, sono stati protagonisti di un incidente a bordo di un’auto che sarebbe statada uno dei due a Follonica qualche giorno prima. I due ragazzi, che abitano a Ribolla e che non sarebbero nuovi a bravate del genere, volevano andare a Grosseto. La fuga verso Grosseto Uno dei due è quindi passato a prendere l’amico e poi via in direzione del capoluogo, con. Ma si sono imbattuti, vicino Roccastrada, in un posto di blocco. Quando i militari dell’Arma hanno ordinato l’alt, il conducente invece di fermarsi ha accelerato, tentando di sfuggire. I carabinieri, a quel punto, hanno iniziato l’per le vie di Ribolla fino a quando,dei giovani ha girato in una strada in campagna.