Amica.it - Lunghi e colorati, sono l’accessorio su cui contare per cambiare le carte in regola degli outfit invernali

Leggi su Amica.it

Gli accessori durante la stagione invernale hanno una funzione importantissima. Perché oltre alla loro componente funzionale posaggiungere un tocco di colore e di texture al look, rendendolo più interessante e meno monotono. Quando si ragiona in questi termini, spesso si pensa a sciarpe, scialli e berretti, oltre che alle scarpe e alle borse. Ma non esistono solo questi elementi. I guantinonda sottovalutare. Anzi, quest’annopiù di tendenza che mai. Hanno trionfato sulle passerelle più prestigiose, accompagnati non solo ad abiti da sera, ma anche a look quotidiani.Niente a che vedere con i classici guanti corti di maglia. Si parla di modelli extra long, i cosiddetti “opera gloves” e in versione colorata.